Запад должен понять и осознать масштаб войны, грохочущей в Украине, считает генерал.

Масштабы войны, которую Россия развязала против Украины – невероятны. Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи в ходе традиционной торжественной трапезы в ратуше Гамбурга, пишет Spiegel.

По его словам, странам НАТО следует приспособиться к новой реальности, возникшей в связи с российским вторжением в Украину.

"Масштабы этой войны невероятны. (...) В среднем российская армия выпускает более 23 000 артиллерийских снарядов в день", – заявил Каволи.

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Генерал также озвучил западные оценки российских потерь в этой войне. По его словам, на фронте уже погибли или получили ранения более 200 тысяч российских солдат, включая более 1800 офицеров. Кроме того, Россия лишилась более 2 тысяч "больших боевых танков".

Каволи отметил, что в новой реальности странам НАТО следует развивать высокоточные вооружения и наращивать производственные мощности оборонной промышленности. По его словам, войну выигрывает тот, кто может производить быстрее всех.

Потери российской армии в войне против Украины

Согласно самым актуальным данным украинского Генштаба, в ходе полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла убитыми более 152 тысяч солдат, лишилась более 3400 танков, 6700 боевых бронемашин, а также огромного числа других вооружений.

При этом оценка российских потерь в 200 тысяч убитыми и ранеными звучит не впервые. Еще в начале февраля ее публиковала The New York Times. Вероятно сейчас - спустя месяц тяжелых боев - западные оценки должны быть еще выше.

Но даже столь впечатляющие потери, возможно, недостаточны для украинской победы. По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, чтобы разгромить армию РФ, ВСУ должны уничтожать по 5 тысяч оккупантов в день.

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