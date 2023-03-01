Большинство из них пропали на Донбассе.

Средняя продолжительность жизни российского оккупанта на войне в Украине составляет 60 дней, после чего с ним невозможно связаться.

Журналисты издания "Новая газета. Европа" проанализировали 10 тысяч публикаций в группах VK о пропавших без вести российских военных.

"60 дней — столько, в среднем, солдаты участвовали в войне до того, как перестали выходить на связь. На поиски уходят месяцы, а о судьбе как минимум 85 военных их родственникам ничего неизвестно даже спустя полгода поисков", — утверждают авторы исследования.

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Отмечается, что некоторые россияне до сих пор пытаются найти своих близких, которые пропали после штурма Мариуполя. В то же время Минобороны РФ отрицает потери и не помогает искать убитых. Из-за этого россияне не могут ни получить компенсацию, ни даже похоронить близких.

С начала полномасштабной войны в российской социальной сети VK опубликовали объявления о пропаже 1365 военнослужащих. По мнению журналистов, эта цифра является сильно заниженной, поскольку не все россияне пишут о таком в соцсетях.

По словам лидера движения "Гражданин. Армия. Право" Сергея Кривенко, без вести пропавшие — это, в большинстве случаев, погибшие, чьи тела не найдены.

Указывается, что половина пропавших последний раз звонили близким из Донецкой и Луганской областей (640 военных). Еще 125 оккупантов пропали в Харьковской области во время наступления ВСУ, а 63 - "потерялись" при "жесте доброй воли" в Херсоне. В остальных случаях россияне не знали, где были их родственники.

Потери России в войне

Как сообщает Генштаб ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 650 российских военных. Общие потери оккупантов вплотную приблизились к "красной линии" и составили 149 890. Только за февраль 2023 года было ликвидировано 21,5 тысяч российских военных.

Как ранее писал УНИАН, в Херсоне российские оккупанты сжигали тела убитых военных, чтобы скрыть потери. На окраинах города неоднократно были замечены места с большим количеством обгоревших остатков людей.

Такая же ситуация сложилась на Донбассе. Российские оккупанты сжигали тела солдат вместе с подбитой техникой.

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области обустроили мобильный крематорий для сокрытия собственных потерь на фронте. Местные жители жалуются на постоянную вонь от трупов.

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