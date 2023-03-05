Два десятка российских бронемашин и артсистем превращены в пепел.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные о общих боевых потерях россиян в войне против нашей страны.

По состоянию на 5 марта потери врага среди личного состава достигли 153 120 человек. Из них 930 ликвидированы за последние сутки, говорится в сводке.

Кроме этого, с 24 февраля 2022 российские оккупанты потеряли в Украине:

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танков – 3414 (+5) ед.;

боевых бронированных машин – 6692 (+9) ед.;

артиллерийских систем – 2426 (+12) ед.;

РСЗО – 488 (+1) ед.;

средств ПВО – 248 (+1) ед.;

самолетов – 302 (+0) ед.;

вертолетов – 289 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2071 (+5) ед.;

крылатых ракет – 873 (+0),

кораблей / катеров – 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 5299 (+10) ед.;

специальной техники – 232 (+2).

Потери России в войне против Украины - основные данные

Эксперты ожидают, что март покажет очередной рекорд потерь врага на поле боя.

Начало месяца уже наполнено сообщениями об уничтожении редкой техники врага. В частности, в начале месяца сбили российский засекреченный шпионский беспилотный авиационный комплекс "Картограф".

А 4 марта бойцы Национальной гвардии Украины инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие". Это первый задокументированный случай уничтожения этой техники.

Также ранее на этой неделе украинские защитники уничтожили штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и семь беспилотников российских оккупационных войск.

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