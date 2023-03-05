Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные о общих боевых потерях россиян в войне против нашей страны.
По состоянию на 5 марта потери врага среди личного состава достигли 153 120 человек. Из них 930 ликвидированы за последние сутки, говорится в сводке.
Кроме этого, с 24 февраля 2022 российские оккупанты потеряли в Украине:
- танков – 3414 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин – 6692 (+9) ед.;
- артиллерийских систем – 2426 (+12) ед.;
- РСЗО – 488 (+1) ед.;
- средств ПВО – 248 (+1) ед.;
- самолетов – 302 (+0) ед.;
- вертолетов – 289 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2071 (+5) ед.;
- крылатых ракет – 873 (+0),
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5299 (+10) ед.;
- специальной техники – 232 (+2).
Потери России в войне против Украины - основные данные
Эксперты ожидают, что март покажет очередной рекорд потерь врага на поле боя.
Начало месяца уже наполнено сообщениями об уничтожении редкой техники врага. В частности, в начале месяца сбили российский засекреченный шпионский беспилотный авиационный комплекс "Картограф".
А 4 марта бойцы Национальной гвардии Украины инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие". Это первый задокументированный случай уничтожения этой техники.
Также ранее на этой неделе украинские защитники уничтожили штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и семь беспилотников российских оккупационных войск.