Оппозиционер обратился к единомышленником с просьбой не прекращать борьбы.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого Кремль обвиняет в "экстремизме", прокомментировал приговор, который ему вынесут 4 августа. Политик уже отбывает срок в колонии.

Как передает "Медуза", обвинение требует для Навального 20 лет лишения свободы. Закрытый судебный процесс проходил в исправительной колонии № 6 Владимирской области (РФ), где политик уже отбывает 9-летний срок. Накануне оглашения приговора Навальный опубликовал в соцсетях обращение к единомышленникам.

"Срок будет большой. То, что называется "сталинский". Формула его расчета простая: то, что попросил прокурор, минус 10–15%. Попросили 20, дадут 18 или вроде того. Это не имеет большого значения, ведь следом уже на всех парах идет дело о терроризме. Там еще лет 10 накинуть можно", - говорит политик.

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В первую очередь, он просит: когда будет озвучен срок, не причитать и не восклицать, что опять "как при Сталине". Оппозиционер считает, что солидарность со всеми российскими политзаключенными должна быть в осмыслении сути происходящего. В частности, того, что такой показательно огромный срок ему выносят, чтобы запугать тех, кто пытается противодействовать кремлевскому режиму.

Навальный обращает внимание на то, что на росТВ о процессе над ним не сообщают. По его мнению, власть боится возможной неоднозначной реакцией "простых россиян", которые не поймут суровый приговор и тайно начнут симпатизировать заключенному.

"Подумайте и поймите, что, сажая сотни, Путин пытается запугать миллионы. Мы живем в стране, где десятки миллионов человек прямо сейчас настроены против коррупции, войны и беззакония. Прямо сейчас десятки миллионов - за честные выборы, демократию, сменяемость власти и хотят, чтобы Путин ушел", - акцентирует Навальный.

Он утверждает: если бы каждый десятый из этих людей вышел на улицу, власть РФ была бы свергнута, но это – только мечты - население стран с диктаторскими режимами "на улицы не выходит".

"Всех перемен добиваются 10% граждан — самые активные. То есть вы. Репрессировать (посадить, наказать, оштрафовать) даже 10% — это полтора миллиона человек — сейчас нельзя ни политически, ни организационно. Значит, надо ошеломить и запугать (тюремным приговором – УНИАН). Такая путинская стратегия работает", - утверждает Навальный.

Он приводит пример, как раздувая дела о финансировании "экстремизма" Кремль добился уменьшения денежной помощи, которая поступает оппозиционерам от обычных людей. Политик акцентирует: арестованных единомышленников нельзя забывать, но к арестам следует относиться хладнокровно, чтобы истериками не "подыгрывать" власти.

"Поэтому моя просьба номер два: когда огласят приговор, думайте, пожалуйста, только одну, действительно важную мысль: что лично я еще могу сделать, чтобы сопротивляться? Чтобы помешать негодяям и ворам, засевшим в Кремле, поедать мою страну и мое будущее?... Нет ничего стыдного в том, чтобы выбрать наиболее безопасный способ противодействия. Стыдно не делать ничего. Стыдно дать себя запугать", - написал Навальный.

Дело Навального - главные новости

Зимой 2021 года российские власти отправили лидера "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального в тюрьму на два года и восемь месяцев. В 2022 году ему увеличили срок, добавив еще девять лет лишения свободы, обвинив в мошенничестве. В июне в РФ начался над Навальным новый процесс – оппозиционера обвиняют в "экстремизме".

В апреле 2023 года адвокат Навального сообщил, что его подзащитного жестоко избили в колонии.

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