Оппозиционеру могут добавить к сроку еще пять лет тюрьмы.

В российской колонии избили оппозиционера Алексея Навального и пообещали открыть против него новое уголовное дело. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

Утверждается, что сотрудники колонии устроили "провокацию" против оппозиционера – к нему в камеру подселили сокамерника, "имеющего большие проблемы с бытовой гигиеной".

"Запах в камере был такой, что войти туда было невозможно. Навальный входить в камеру отказался и заявил администрации (на видеорегистратор), что против него осуществляется провокация", — рассказал Кобзев.

Видео дня

Адвокат утверждает, что тюремщики силой затащили Навального в камеру. Причем один из охранников ударил его коленом в пах, хотя оппозиционер не оказывал сопротивления.

"Оказавшись в камере, Навальный насилие по отношению к сокамернику не применил, однако, схватив за шиворот, потащил его к выходу", – пишет адвокат.

После этого охранники заблокировали и прижали Навального к стене, а присутствовавшее при этом инциденте начальство колонии "радостно сообщило", что теперь против оппозиционера откроют новое уголовное дело по статье о дезорганизации деятельности колонии. За это дают до 5 лет лишения свободы.

По словам юриста, после этого начальники колонии "пошли оформлять бумажки, забрав с собой несчастного бомжа".

Дело Навального

Алексей Навальный долгое время оставался неформальным лидером российского оппозиционного движения. В 2020 году ФСБ даже пыталась отравить его, но оппозиционер чудом выжил.

Зимой 2021 года, воспользовавшись формальным предлогом, российские власти отправили Навального в тюрьму на два года и восемь месяцев. В прошлом году оппозиционеру добавили еще девять лет колонии якобы за крупное мошенничество.

В марте этого года американская киноакадемия присудила "Оскар" документальному фильму про Алексея Навального.

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