Навальный считает, что Гиркин теперь тоже незаконно арестованный политический заключенный.

Российский оппозиционер Алексей Навальный назвал "незаконным" арест террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), а его самого – "политическим заключенным". Такая публикация появилась в официальном канале Навального в Телеграм.

"Игорь Стрелков задержан незаконно. До тех пор, пока он остаётся под стражей по этому нелепому и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключённым", – заявил Навальный, упорно называя Гиркина его военным псевдонимом "Стрелков".

Оппозиционер, который сам отбывает 9-летний приговор в российской тюрьме, напомнил, что ранее Гиркин был осуждён судом Нидерландов по делу о сбитом "Боинге" над Донбассом в 2014 году. По словам Навального, Россия тоже должна расследовать преступления Гиркина, совершенные им на Донбассе, тогда как нынешний арест бывшего террориста состоялся по "фиктивному и сфабрикованному делу" – за критику власти.

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"Безусловно, критика Стрелкова — это критика справа. Он ругал людоедов за их недостаточный аппетит. И давал советы, как половчее есть людей. И как правильнее вести незаконную, агрессивную и глупую войну. Однако вне зависимости от взглядов Стрелкова мы должны стоять на позициях закона и справедливости. Человека можно судить только за то преступление, которое он совершил. Злорадствовать о том, что Стрелков пал жертвой своей собственной власти, означает публично поддерживать беззаконие", – резюмирует Навальный.

Арест Гиркина – что известно

21 июля российские силовики задержали Игоря Гиркина в его московской квартире и отправили в изолятор. Позднее в тот же день состоялся суд, который постановил арестовать террориста на два месяца.

Как выяснилось, российские власти обвиняют бывшего полевого командира боевиков "ДНР" не в совершении им многочисленных военных преступлений, а в "призывах к экстремизму". В его деле фигурируют две публикации в Телеграм от мая 2022 года, где он критиковал главарей "ДНР" за невыплаты денег боевикам и заявлял, что за такое "расстреливать мало".

Эксперты полагают, что внезапный арест Гиркина, давно и последовательно критиковавшего власть, является следствием мятежа Пригожина. После этого в Кремле решили окончательно прикрутить "радикальных патриотов", и Гиркин попал под удар в числе первых.

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