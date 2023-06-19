Путин твердо решил отправить своего врага в тюрьму на всю жизнь.

В России начался новый суд над оппозиционером Алексеем Навальным. В этот раз ему грозит до 30 лет тюрьмы за "экстремизм", сообщает "Медиазона".

Первое судебное заседание провели прямо в одном из помещений колонии № 6 во Владимирской области, где Навальный отбывает "наказание" по предыдущим приговорам. В этот раз ему вменяют создание "экстремистского сообщества", призывы к "экстремизму", создание некоммерческой организации, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также в реабилитацию нацизма.

Вместе с Навальным судят бывшего технического директора ютьюб-канала "Навальный Live" Даниэля Холодного.

Журналистов, как и родителей Навального, в зал судебного заседания не пустили. Сначала для них велась видеотрансляция в отдельное помещение. При этом качество звука было настолько ужасным, что слова говоривших было крайне трудно разобрать.

Позже трансляцию отключили вовсе. Судья решил, что суд должен проходить в закрытом режиме, сославшись на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Адвокаты подсудимых на это заметили, что в деле нет гостайны, а сам судебный процесс и так проходит в колонии – "безопаснее места, чем то, где мы сейчас, не существует".

Между тем сам Навальный в своих соцсетях опубликовал пост, в котором заявил о запуске большой агитационной кампании против войны и против Путина.

"Мы будем вести избирательную кампанию против войны. И против Путина. Именно так. Долгую, упорную, изматывающую, но принципиально важную кампанию, где будем настраивать людей против войны", – говорится в телеграм-канале Навального.

Дело Алексея Навального

В течение последних десяти с лишним лет Алексей Навальный стал неформальным лидером российской оппозиции. Созданный им "Фонд борьбы с коррупцией" де-факто выполнял функции политической партии, борющейся против Кремля доступными легальными средствами.

В 2020 году Навальный едва не умер после того, как его отравили предположительно боевым ядом "Новичок" агенты ФСБ. Навального спасла случайность, а восстановится он смог благодаря лечению в Германии.

Зимой 2021 Навальный вернулся в РФ из Германии и сразу же был отправлен в тюрьму на два года под формальным предлогом. Весной 2022 года, уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Навальному добавили еще девять лет тюремного заключения якобы за крупное мошенничество. Его обвинили в растрате денег "Фонда борьбы с коррупцией".

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