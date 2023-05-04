В России в полной мере разворачивается феодальная система рекрутского набора.

Власти Петербурга потребовали от бизнеса предоставить по 5 "добровольцев" от каждого предприятия для отправки на фронт. Задача поставлена в рамках спущенных сверху квот на "добровольцев" для региона, пишет "Фонтанка".

"Задача — отправить в зону спецоперации на Украине в полтора раза больше людей, чем было призвано во время частичной мобилизации. В пересчете на предприятия — по 5 человек с каждого. Руководителям, которые не окажут содействия, предстоит серьезный разговор", – пишет издание.

Данную информацию журналисты узнали от участников совещания в администрации Выборгского района города, на которое пригласили представителей крупнейших предприятий района. Среди участников был представитель городского военкомата, который заявил, что ранее на совещании у губернатора Санкт-Петербурга были озвучены целевые показатели.

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Конкретные цифры приведены не были. Но было сказано, что в Москве в рамках этой же программы "добровольной" мобилизации ежедневно контракты с армией заключают по 100 человек.

Новая мобилизация в России – что известно

В конце апреля стало известно, что Кремль решил призвать в армию еще 400 тысяч солдат, чтобы возобновить усилия по захвату Украины. Но в этот раз Путин хочет набирать в армию контрактников-добровольцев, поскольку опасается народного недовольства, если начать вторую волну принудительной мобилизации.

По данным правозащитников, Минобороны России также развернуло масштабную вербовочную кампанию в российских тюрьмах. Причем в этот раз из тюрем забирают гораздо больше людей, чем это ранее делала "Группа Вагнера".

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