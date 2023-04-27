Кремль пытается и солдат набрать, и бунт не спровоцировать, но в итоге рушит экономику РФ при любом раскладе.

Из-за опасений вызвать народное недовольство Кремль решил отказаться от новой волны мобилизации, заменив ее вербовкой более чем 400 тысяч добровольцев на войну в Украине. Однако правительственные чиновники обеспокоены, что это усугубит проблему с дефицитом кадров в гражданской экономике РФ.

Об этом пишет The Washington Post на основе материалов Пентагона, попавших в Сеть после недавней масштабной утечки.

По оценкам западной разведки, Россия начала вторжение в феврале 2022 года силами около 150 000 человек. Прошлой осенью в результате "частичной мобилизации" было призвано более 300 000 человек, и еще 50 000, как полагают, воюют в Украине в составе группы наемников "Вагнера", включая осужденных, завербованных из тюрем. Также неизвестное количество мужчин было насильно призвано в отряды "ЛДНР" для участия в боевых действиях на стороне агрессора.

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Согласно просочившимся документам Пениагона, по оценкам США, Россия потеряла от 189 500 до 223 000 человек, из которых убитыми – до 43 000. Т.е. по самым скромным оценкам, около половины из примерно 500 000 военнослужащих, развернутых или призванных за последние 15 месяцев, всё еще остаются в строю. Однако никаких значительных территориальных успехов с лета прошлого года Россия не добилась, что вынуждает Кремль наращивать численность войск.

Однако новая мобилизация может оттолкнуть российскую общественность и еще больше дестабилизировать экономику страны, которая и без того находится под давлением западных санкций. Частичная мобилизация прошлой осенью вызвала массовый исход из страны мужчин боеспособного возраста, что привело к сокращению как рабочей силы в экономике, так и потенциальных призывников.

Чтобы оградить Путина от негативной реакции населения на вербовку солдат, нынешние планы предусматривают привлечение региональных губернаторов, на которых и возложена задача по организации вербовочных кампаний.

"Видимое политическое нежелание отдавать приказ о дальнейшей мобилизации для восполнения потерь российских вооруженных сил в Украине заставляет высокопоставленных чиновников рассматривать менее централизованные стратегии решения проблемы нехватки личного состава", — говорится в документе Пентагона от 17 февраля.

С тех пор российское правительство действительно развернуло масштабную децентрализованную вербовочную работу, которая включает рекламу контрактной службы в армии на телевидении, целевую рекламу в Интернете и агитационные пункты на улицах городов.

Также пополнить боевые части, вероятно, собираются за счет солдат срочной службы, которых агитируют подписывать контракты с Минобороны РФ.

"Призывники, решившие подписать долгосрочные военные контракты, будут учитываться при достижении целей Шойгу", – пишет издание.

Согласно данным Пентагона, ближайшая цель России, по-видимому, состоит в том, чтобы завербовать 415 000 солдат-контрактников, из которых 300 000 станут резервом, а 115 000 будут направлены на формирование новых подразделений и пополнение недоукомплектованных подразделений в Украине.

Однако эти же документы говорят, что против этого плана выступили некоторые российские экономические чиновники, обеспокоенные возможными последствиями для гражданской экономики.

Согласно предупреждениям Центрального банка РФ и анализу, опубликованному на этой неделе Институтом экономической политики Гайдара, крупным экономическим исследовательским центром, Россия сталкивается с самой серьезной нехваткой рабочей силы за последние 20 лет из-за войны на Украине, а бизнес изо всех сил пытается найти квалифицированных работников. в России.

Российские потери в Украине

По данным украинского Генштаба, общие потери российской армии в Украине составили уже почти 189 тысяч человек. Только за последние сутки ВСУ уничтожили более 500 российских оккупантов. Впечатляют и потери в технике – одних только танков почти 3700.

По данным американской разведки, даже в условиях жестких санкций Россия сможет финансировать свои текущие расходы еще как минимум один год. Однако эта оценка, вероятно, является не полной и не учитывает долгосрочных потерь от нефтяных санкций.

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