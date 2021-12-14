Девушка заявила, что таким образом она хотела привлечь внимание людей к своей деятельности - она печет торты на заказ.

В России на одном из сайтов появилось пугающее объявление. В разделе "животные" женщина заметила фото младенца, в описании к которому говорилось о продаже ребенка. Оказалось, объявление разместила 17-летняя россиянка. Девушка пояснила полиции, что таким образом она хотела "раскрутить" свой бизнес.

Женщина, которая заметила пугающее объявление, обратилась в полицию. Об этом сообщает российское издание "Невские новости".

Предложение о срочной продаже ребенка, в котором было указано, что цена младенца - "договорная", решили проверить правоохранители. На размещенном в сети фото был изображен мальчик в пеленках.

Полиция нашла владельца аккаунта, с которого было размещено объявление. Однако женщина, с чьего профиля "продавали" младенца, заявила о том, что к этому причастна не она, а ее родственница. Полиция позвонила отцу 17-летней девушки, которая разместила объявление, но тот сказал, что у его дочери нет никакого ребенка.

После этого девушку нашли. Оказалось, что она начала печь торты на заказ, но у нее было очень мало заказов. Поэтому она решила "раскрутить" свой бизнес в сети, но почему-то выбрала для этого странный метод. Девушка взяла в интернете фото младенца и разместила объявление о его "продаже".

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Автор: Виолетта Орлова