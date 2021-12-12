Ночью родители девочки пошли в магазин, чем и воспользовался педофил.

В России житель Саратовской области изнасиловал полуторагодовалую девочку.

Об этом сообщает РБК.Россия со ссылкой на Следственный комитет в регионе.

Сообщается, что ужасный случай произошел в квартире семейной пары, которая разрешила своему 36-летнему знакомому пожить у себя. С ними проживали их малолетние дети: девочка в возрасте 1 год и 7 месяцев и 5-летний мальчик.

Ночью супруги пошли в магазин, чем и воспользовался педофил, который изнасиловал маленькую девочку. По приходу домой мать ребенка увидела на лице дочери кровоподтек и телесные повреждения. После этого родители вызвали полицию, а девочку госпитализировали в больницу.

Против педофила возбудили уголовное дело о действиях сексуального характера с применением насилия в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста с использованием беспомощного состояния.

Мужчина признался в содеянном преступлении.

Как сообщал УНИАН, в России 30-летний житель Петербурга девять лет растлевал пасынка и платил ему за молчание.

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Автор: Виолетта Орлова