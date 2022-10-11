Если Путин и руководтствуется переговорами, то в самую последнюю очередь, отметил юрист.

Юрист Марк Фейгин считает, что после террористических ударов России по украинским гражданским на Россию тоже ждут последствия.

Об этом он рассказал в эфире программы "ГРОШІ".

По мнению Фейгина, Путин в настоящее время не намерен склонять Украину к переговорам.

"Если он (Путин) и руководтствуется этим (переговорами), то в самую последнюю очередь. Подобные действия скорее всего к обратному действию приведут. Не к тому, что там Зеленский испугается или население струсит. Мне кажется, сейчас война перешла в фазу, когда взаимная эскалация только усугубляет положение, а не ведет к быстрым договоренностям. Скорее, люди думают, как отомстить", - отметил он.

Фейгин подчеркнул, что последствия путинского террора не просто удары по критической инфраструктуре, а сами люди. Это может развязать руки и украинским властям.

"Это все разговоры "инфраструктура критическая", "военные объекты", "центры принятия решений", умирают люди. Гражданские лица. Ровно таким образом будет ответ. Думаю, сейчас принято окончательное решение на Банковой, что легитимными объектами являются и Курск, и Белгород, и Ростов, и Брянск. Если раньше Украина избегала этого, то сегодня уже никто не будет цацкаться. У меня такое ощущение", - высказался Фейгин.

Юрист отметил, что на своих гражданских Путину наплевать, если их смерти не скажутся на репутации.

Массированный удар по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера утром, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

Сейчас известно уже о 19 погибших и 105 раненых.

Позже российский диктатор Владимир Путин признал обстрел украинских городов и объектов критической инфраструктуры, а также пригрозил Украине новыми ударами.

В украинской разведке подчеркнули, что массированный ракетный удар российские власти готовили еще с начала октября.

В ответ на эскалацию конфликта американский президент Джо Байден подчеркнул, что ракетный террор Путина не пошатнет поддержку США Украины. В вечернем разговоре с Зеленским главной темой была передача современных систем ПВО.

Кроме того, представители министерств обороны со всего мира соберутся в Брюсселе на срочную встречу в рамках формата "Рамштайн". Помимо этого, журналисты сообщали р предстоящей встрече министров обороны стран НАТО.

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