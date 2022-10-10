Контактную группу по обороне Украины возглавит представитель США.

Представители министерств обороны со всего мира соберутся в Брюсселе на срочную встречу в рамках формата "Рамштайн" на фоне череды ракетных ударов по Украине.

Об этом пишет The Washington Post.

WP отмечает, что встреча состоится на этой неделе, однако точный день неизвестен.

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Контактную группу по обороне Украины возглавит представитель США.

Помимо этого, журналисты сообщают о предстоящей встрече министров обороны стран НАТО.

Издание отмечает, что украинские официальные лица уже призвали Запад ускорить передачу Украине противовоздушных систем обороны в связи с угрозой новых массированных атак России.

Массированный удар по Украине - что известно

Сегодня утром, 10 октября, Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Погибли по меньшей мере 10 граждан, еще около 60 получили ранения, отчитались в Нацполиции.

Российский президент Владимир Путин подтвердил, что удары нанесли в ответ на якобы "теракт" на Крымском мосту: "В случае продолжения попыток на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть в этом никаких сомнений".

В то же время в украинской разведке подчеркнули, что массированный ракетный удар российские власти готовили еще с начала октября.

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