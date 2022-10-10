В заявлении пресс-службы президента Зеленского также говорится о разговоре с Байденом.

Президент США Джо Байден сегодня разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он выразил осуждение ракетных ударов России по территории Украины, в том числе по Киеву, и пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, говорится в заявлении Белого дома.

В том числе речь шла о передовых системах противовоздушной обороны.

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Он также подчеркнул свое постоянное взаимодействие с союзниками и партнерами, чтобы продолжать возлагать расходы на Россию, привлекать Россию к ответственности за ее военные преступления и злодеяния и оказывать Украине помощь в области безопасности, экономическую и гуманитарную помощь.

В заявлении пресс-службы президента Зеленского также говорится о разговоре с Байденом.

"Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве", - подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что лидерство Америки очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции G7 и поддержки резолюции Украины на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

Массированный удар РФ по Украине: детали

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

От террористической атаки погибли 12 человек, более 80 ранены или травмированы.

Вечером Зеленский сообщил, что на 11 октября запланировано экстренное заседание G7, которое будет касаться агрессии России против Украины.

В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях. После этого у некоторых из них

Сообщалось, что от террористической атаки погибли 12 человек, более 80 ранены или травмированы.

Позже российский диктатор Владимир Путин признал обстрел украинских городов и объектов критической инфраструктуры, а также пригрозил Украине новыми ударами.

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