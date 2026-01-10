Украинцы должны ответить, готовы ли они ради мира отдать РФ свой город, - депутат

Костенко резко высказался по вопросу территориальных уступок.

Украинцы должны дать ответ, готовы ли они ради мира отдать Львов или какой-то другой городок, где они проживают, России.

Об этом в программе "Говорит Великий Львов" заявил полковник СБУ, народный депутат Украины, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Готовы ли вы отдать им Львов, свой поселок, например, или свой городок, в котором проживаете, чтобы кому-то было хорошо... То же самое о Донецке - мы его защищали 11 лет. И тот народ, который был с нами в бою. А мы сейчас скажем: "Извините, мы здесь договорились отдать ваши территории, чтобы нам жилось хорошо: в центре, на юге и на западе". Мы все едины, мы должны защищать Украину и не должны сдавать людей и территории", - отметил он.

По словам депутата, если мы такая страна, которая может отдать свои территории, чтобы другим было хорошо, то такое государство не имеет права на существование.

"Я считаю, мы должны отстаивать свои территории", - подчеркнул Костенко.

Мирные переговоры о прекращении войны

Как сообщал УНИАН, в декабре Костенко заявил, что нынешний момент является худшим с начала 2022 года для переговоров о мире, "и на это влияет непосредственно ситуация на фронте, вокруг которого создан такой ореол проигрыша".

По словам депутата, действительно есть сложные направления, где противник нас продавивает, но в целом критической ситуации на фронте точно нет. Дополнительным фактором стала коррупционная история, которую, по его словам, также показали как угрозу для всей системы управления.

По его мнению, нам нужно максимально оттягивать время и улучшать свои позиции.

