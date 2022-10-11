По информации энергетиков, восстановлено электроснабжение до 3 тысяч 571 населенных пунктов в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.

Вследствие вчерашней массированной ракетной атаки украинских городов погибло уже 19 человек, еще 105 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В результате обстрела в 12 областях и Киеве возникло более 30 пожаров, которые силами ГСЧС ликвидированы.

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Остаются обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

"ГСЧС для обеспечения электроснабжения привлечены 22 электростанции, в том числе 15 учреждений здравоохранения в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также 7 электростанций для объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По информации энергетиков, восстановлено электроснабжение до 3 тысяч 571 населенных пунктов в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.

К тушению пожаров и аварийно-спасательных работ привлекались более 1 тыс. человек и около 120 единиц техники ГСЧС.

Массированный удар по Украине-что известно

Как сообщал УНИАН, вчера утром, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

Вечером, 10 октября, сообщалось о 14 погибших и 97 раненых.

Позже российский диктатор Владимир Путин признал обстрел украинских городов и объектов критической инфраструктуры, а также пригрозил Украине новыми ударами.

В украинской разведке подчеркнули, что массированный ракетный удар российские власти готовили еще с начала октября.

В ответ на эскалацию конфликта американский президент Джо Байден подчеркнул, что ракетный террор Путина не пошатнет поддержку США Украины. В вечернем разговоре с Зеленским главной темой была передача современных систем ПВО.

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