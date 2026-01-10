В Белгородской области РФ 600 тысяч человек остались без света, отопления и воды

Местные власти обвиняют в этом Украину.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что сегодня, 10 января, 600 тысяч жителей остались без электроэнергии, отопления и воды из-за ракетного удара Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время продолжаются работы по восстановлению снабжения, однако ситуация является "чрезвычайно сложной".

Как сообщили журналисты Reuters, в Белгороде уличные фонари не работают, а местные жители ориентируются с помощью ручных фонариков и фар автомобилей.

В то же время в издании подчеркнули, что Россия часто атакует энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего украинцы страдают от ежедневных отключений электроэнергии, а этой зимой оккупанты нацелились и на системы отопления. В частности, из-за ночного удара 8 января около половины жилых домов Киева остались без тепла.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что энергетика Украины восстанавливается после ударов, но есть серьезная проблема. По его словам, после вражеских атак Запорожье и Кривой Рог восстановились за часы, а Днепр - за сутки.

В то же время Харченко подчеркнул, что запасы оборудования, которые были созданы в ходе подготовки к этому сезону, уже начинают иссякать.

"Мы их еще не исчерпали, но мы уже понимаем, где конец склада. И это является важным сейчас вопросом, это восстановление ресурса восстановления. То есть оборудование, ну прежде всего, деньги. Здесь речь не идет даже о том, что нам нужно искать что-то. Все понятно, как купить, как привезти, как что-то с этим делать", - сказал эксперт.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия Свириденко сказала, когда столица перейдет на плановые графики. Она отметила, что правый берег Киева почти полностью переведен на плановые графики отключений, тогда как на левом берегу пока еще сохраняются аварийные отключения.

