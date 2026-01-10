Более 20 лет в Антарктиде нет собак, и на это есть несколько причин

На протяжении столетия исследователи использовали собак для передвижения по ледяному континенту.

Собаки сыграли ключевую роль в исследовании Антарктиды и впоследствии использовались на континенте почти целое столетие. Но в 1994 году последние собаки покинули континент, и с тех пор Антарктида лишена отпечатков их лап, пишет IFL Science.

В 1899 году норвежский исследователь Карстен Борхгревинг взял с собой 70 собак, чтобы провести зиму на материковой части Антарктиды. Это был первый случай, когда люди "перезимовали" в февральском холоде, и первый случай доставки собак на континент.

Первые исследования континента

Собаки играли большую роль во время "героической эры" исследования Антарктики. В 1911 году экспедиция Роберта Фалькона Скотта, а также Австралийская антарктическая экспедиция Дугласа Моусона взяли ездовых собак, чтобы они тянули санки во время своих путешествий к географическому Южному полюсу. Хотя Скотт на последнем этапе путешествия отказался от помощи собак после инцидента, когда несколько из них упали в трещину.

Как известно из дневников первых исследователей Антарктиды, кроме того, что собаки тянули сани, они также служили источником пищи. Во время картографирования восточной части материка экспедицию Дугласа Моусона, офицера британской армии Белгрейва Нинниса и чемпиона Швейцарии по лыжному спорту Ксавье Мерца постигла неудача. Тогда Ниннис упал в трещину глубиной не менее 50 метров и погиб. Вместе с ним группа потеряла большую часть припасов и хаски. Из-за отсутствия припасов двум оставшимся исследователям пришлось преодолеть 30-дневное путешествие обратно к базе с запасом еды только на 10 дней. Но их транспорт, в экстремальных обстоятельствах, также мог быть пищей.

Экспедиция закончилась трагически – до базы добрался только Моусон, потеряв и второго товарища, и собак.

В течение остальной части 20-го века ездовые собаки оставались в Антарктиде. Их использовали в экспедициях и научных исследованиях на континенте с 1940-х годов. Они тянули сани и морально поддерживали ученых и исследователей во время длительных путешествий.

Собаки потеряли свою роль транспорта

Но в 1994 году, после десятилетий исследования Антарктиды, собак освободили от всех их обязанностей из-за международного запрета.

"Собак нельзя выпускать на сушу или шельфовые ледники, а собак, которые сейчас находятся в этих районах, нужно удалить до 1 апреля 1994 года", – говорится в Договоре об Антарктике.

На тот момент неместные виды уже были запрещены для ввоза на континент. Запрет действовал с 1964 года, но собаки были исключением из-за их использования в упряжках. Постепенно механические методы транспортировки вытеснили работу собак, и они больше не считались необходимыми для поддержки научной работы.

"Мы рассматриваем роль собак в поддержании морального духа и развитии дрессировки. Но если бы меня спросили, нужны ли собаки для поддержки нашей науки, я бы должен был сказать "нет", – сказал перед запретом 1994 года тогдашний директор Британской антарктической службы Дэвид Дрюри журналу New Scientist.

Окончательный запрет

Частично причиной запрета был потенциальный риск заболевания тюленей, поскольку чума собак передается морским млекопитающим.

"Вирус чумы собак может вызывать заболевание у собак, койотов, волков и тюленей. Это распространенный вирус у собак, и большинство собак вакцинированы от этого вируса. Тюлени могут быть инфицированы вирусом чумы собак, и в прошлом это приводило к смертности тюленей", – пояснили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Кроме того, существовали опасения, что собаки могут нападать на местную дикую природу или беспокоить ее. Но главная причина заключается в том, что собаки больше не считались необходимыми для научной работы.

"Также считалось непоследовательным, что Протокол предусматривает строгий контроль за ввозом неместных видов, но в то же время позволяет разведение и использование хаски в Антарктиде", – объясняет Британская антарктическая служба.

Последние собаки, оставшиеся в Антарктиде, покинули ее в феврале 1994 года и с тех пор не возвращались.

Трагедия во время исследования Антарктиды

Напомним, что летом прошлого года Британская антарктическая служба объявила о найденном теле ученого Денниса Белла, который трагически погиб в 1959 году. Он сорвался в ущелье во время геологической экспедиции. Белл и его коллеги передвигались еще на собачьих упряжках. Из-за сложности ландшафта все эти годы тело ученого оставалось во льдах, но в 2025 году ледник отступил и позволил его извлечь.

