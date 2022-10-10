По данным ГУР Минобороны Украины, российские оккупационные войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.

Российские оккупанты получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще в начале октября.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"По данным военной разведки Украины, российские оккупационные войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября. В воинские части стратегической и дальней авиации поступили приказы о подготовке к нанесению массированных ракетных обстрелов. Целями определялись именно объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов", - говорится в сообщении.

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Как отметили в разведке, 8 октября на аэродром "Оленья" с аэродрома "Энгельс" были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160, снаряженные крылатыми ракетами Х-101.

"На внешний рейд Севастополя было выведено 6 носителей крылатых ракет с сорока ракетами "Калибр". Основной целью страны-террориста было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и запугивание европейской общественности", - добавили в ГУР.

Массированный удар по Украине

Сегодня утром Россия нанесла серию ракетных ударов по центру Киева, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольськой, Житомирской областях.

Только в Киеве уже известно о не менее 5 погибших и десятках раненых.

Оккупанты целились в объекты критической инфраструктуры. В НЭК "Укрэнерго" предупредили граждан о перебоях с электроэнергией.

Всего в понедельник утром враг выпустил по украинским областям 83 ракеты из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода. 43 ракеты сбили украинские силы ПВО.

Оккупанты также пустили 17 иранских дронов-камикадзе из Крыма и Беларуси. Три БПЛА "приземлили" над Одессой.

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