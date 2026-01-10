Плетенчук о захвате танкеров РФ: Настоящая сверхдержава делает то, что нужно

Россия не вмешивается в задержание своих танкеров США и лишь наблюдает, теряя контроль над ситуацией в соответствии с международным морским правом.

Россия не решается вмешиваться в действия Соединенных Штатов по задержанию российских танкеров. Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Эспрессо.

"Что касается задержания российских танкеров Соединенными Штатами, то воевать со всем НАТО россияне могут только в студии Соловьева. В реальном же пространстве все, что им остается, это просто наблюдать, когда настоящая сверхдержава делает то, что ей нужно", – пояснил Плетенчук.

Он также подчеркнул, что в соответствии с международным морским правом, суда, сопровождаемые военными, теряют статус гражданских.

"Ситуация с одной стороны требует сопровождения, а с другой – сразу теряется статус гражданского судна", – добавил спикер.

Захват российских танкеров

Напомним, что 7 января военные США захватили в Северной Атлантике нефтяной танкер Bella-1, который занимался перевозкой венесуэльской нефти вопреки санкциям США. Береговая охрана преследовала его несколько дней. Во время "погони" экипаж изменил название и флаг судна, записав его как российское судно Marinera.

В Белом доме заявили, что собираются судить экипаж за нарушение американского закона о санкциях против Венесуэлы.

