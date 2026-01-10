РФ сбросила бомбу на Славянск: семь пострадавших, в городе значительные разрушения (фото)

В настоящее время правоохранители документируют последствия атаки.

Российские оккупанты сегодня, 10 января, сбросили на Славянск управляемую бомбу мощностью 250 кг. В результате удара пострадали пять мужчин и две женщины. Об этом сообщает Полиция Донецкой области.

"В результате обстрела ранены 5 мужчин в возрасте от 37 до 58 лет и две женщины - 34 и 70 лет. Полицейские-парамедики оказывали людям помощь и доставляли в больницу", - добавили в сообщении.

Кроме того, разрушениям подверглись пять многоэтажных и 20 частных домов, магазин, гараж, автомобиль.

Сейчас правоохранители документируют последствия атаки.

Также в ГСЧС Украины сообщали, что утром россияне обстреляли Краматорский район в Донецкой области.

"В селе Зеленое в результате вражеского удара разрушен частный жилой дом, загорелись строительные конструкции. Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники извлекли из-под завалов тело погибшей женщины 1958 г.р.", - отмечается в сообщении.

По словам спасателей, в результате атаки был ранен еще один человек. Кроме того, бойцы ГСЧС ликвидировали пожары, которые произошли в результате удара РФ.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, 9 января Россия нанесла удар по двум гражданским судам в Одесской области, в результате чего погиб член экипажа - гражданин Сирии. Кроме того, ранения получил один из членов иностранного экипажа.

"Это очередное свидетельство того, что Россия сознательно бьет по гражданским объектам, по международному судоходству, по продовольственной логистике. Украина делает все возможное для обеспечения безопасности и выполнения экспортных обязательств, несмотря на постоянные атаки", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

В то же время майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что россияне могут 2-3 раза в месяцмассированно атаковать Украину. По его словам, в РФ увеличили производство воздушных средств нападения, несмотря на западные санкции, которые должны были бы уменьшить эту возможность производства.

