Сможет ли Украина сбить 'Орешник': в Defense Express объяснили, что для этого нужно

"Орешник" нужно поразить до момента разделения.

В Украине сейчас и в ближайшем будущем средств для сбивания российской баллистической ракеты "Орешник" не существует. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал главный редактор военно-политического портала Defense Express Олег Катков.

Эксперт отметил, что "Орешник" – это баллистическая ракета средней дальности с раздельными боевыми частями. Ее нужно поразить до момента разделения – в космосе. Теоретически ее можно сбить корабельными ракетами Standard Missile 3 и израильской системой противоракетной обороны Arrow 3. Но вопрос в том, когда именно происходит разведение боевых частей ракеты и находится ли она в зоне действия этих комплексов.

"Официально параметры ни SM-3, ни Arrow 3 не раскрывались, поэтому оценить точно невозможно... Теоретически – можно (сбить), а практически – зависит от многих параметров", – подчеркнул он.

При этом он подчеркивает: Украина пока неспособна сбивать "Орешник". Теоретически Силы обороны могли бы сбивать разделенные блоки этой ракеты ЗРК Patriot, но с практической точки зрения это "очень сомнительно", отмечает он.

"Patriot – это средство против тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, типа "Искандер". Для ракет средней дальности нужны другие системы: THAAD, SM-6, SM-3", – сказал Катков.

Ранее в ISW объяснили, что Россия выбрала целью для удара баллистической ракетой "Орешник" именно Львовскую область, чтобы отпугнуть Европу и Соединенные Штаты от предоставления Украине гарантий безопасности, в частности, от развертывания войск в Украине в рамках мирного соглашения.

Служба безопасности Украины сообщила, что обломки ракеты "Орешник" были обнаружены во Львовской области. По данным следствия, пуск осуществили с полигона Капустин Яр вблизи Каспийского моря, а целью стала гражданская инфраструктура. Украинская разведка утверждает, что ракета имеет шесть боеголовок, каждая из которых несет шесть суббоеприпасов.

