Сегодня было уничтожено 13 иранских дронов, отметили в Генштабе.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины уточнили данные по сегодняшнему массированному ракетному удару, нанесенному российскими оккупантами по Украине.

Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

"Уточненные данные по массированному ракетному удару по состоянию на 14.00. Российская Федерация использовала 84 крылатые ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 - иранские "Шахид-136", - говорится в сообщении.

Видео дня

В Генштабе добавили, что уничтожены 56 целей, в частности, 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа "камикадзе").

Массированный ракетный удар России по Украине сегодня - важные новости

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 октября, Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из которых были уничтожены.

Из-за вражеских обстрелов на Киевщине сегодня бытовых потребителей и предприятия на несколько часов оставят без электроснабжения.

В Офисе президента призвали граждан Украины 10 октября с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии, поскольку это поможет украинским электросетям пройти критические нагрузки.

Вас также могут заинтересовать новости: