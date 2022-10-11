В список также вошли истребители F-15 и F-16.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в понедельник направил к Конгрессу письмо з призывом уделить первоочередное внимание поставке ЗРК NASAMS, а также дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом пишет Foreign Policy.

Это свидетельствует об изменении приоритетов по запросу Украиной западных видов вооружения для ВСУ, говорится в статьи.

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В список также вошли истребители F-15 и F-16, а также ударные беспилотники Grey Eagle для противодействия серийным иранским беспилотникам.

Массированный удар по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера утром, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

Сейчас известно уже о 19 погибших и 105 раненых.

Позже российский диктатор Владимир Путин признал обстрел украинских городов и объектов критической инфраструктуры, а также пригрозил Украине новыми ударами.

В украинской разведке подчеркнули, что массированный ракетный удар российские власти готовили еще с начала октября.

В ответ на эскалацию конфликта американский президент Джо Байден подчеркнул, что ракетный террор Путина не пошатнет поддержку США Украины. В вечернем разговоре с Зеленским главной темой была передача современных систем ПВО.

Кроме того, представители министерств обороны со всего мира соберутся в Брюсселе на срочную встречу в рамках формата "Рамштайн". Помимо этого, журналисты сообщали р предстоящей встрече министров обороны стран НАТО.

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