Теперь российские пожарники изо всех сил пытаются потушить пожар.

В Белгородской области после прилета дрона начался пожар на площадке для хранения топлива.

Как соощил губернатор области Вячеслав Гладков, "... атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров". Теперь российские пожарники пытаются потушить пожар.

Как отмечает Би-би-си, этот район граничит с Украиной. Расстояние от него до Волчанска и Купянска составляет 30 км.

К тому же журналисты обратили внимание, что в последних несколько месяцев российские губернаторы, отчитываясь о прилетах по нефтебазам и другим целям, все время заявляют, что на объект будто бы упали обломки сбитого беспилотника. Однако теперь Гладков не употребил эту формулировку.

Удары по российских НПЗ

Прилеты по российским НПЗ случаются довольно часто. Одними из самых заметных стали атаки на нефтебазы "Лукойл-Югнефтепродукт" и "Роснефть-Кубаньнефтепродукт". Их провели сотрудники СБУ.

А 9 июля СБУ и Главное управление разведки провели успешную операцию по поражению аэродрома, нефтеперерабатывающего завода и электроподстанции в трех областях РФ.

Ударами по российским НПЗ Украина хочет ограничить возможности быстрой поставки топлива на фронт, а также снизить доходы РФ от поставок нефти.

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