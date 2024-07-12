Из-за ударов уменьшаются доходы оккупантов от поставок нефтепродуктов.

Ударами по российским НПЗ Украина хочет ограничить возможности быстрой поставки топлива на фронт, а также снизить доходы РФ от поставок нефти.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала бывший советник руководителя "Нафтогаза", член координационного комитета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль. "Насколько я понимаю, ударами по российским НПЗ Украина имеет целью ограничить возможности быстрой поставки топлива на фронт. Это - первая и главная цель этих ударов", - пояснила она.

Также Зеркаль отметила, что при уменьшении возможности производить нефтепродукты на территории РФ россияне увеличивают поставки сырой нефти. Таким образом немного уменьшаются их доходы от продаж, потому что нефтепродукты, которые уже произведены, имеют большую стоимость, чем просто нефть.

Видео дня

Кроме этого, украинские удары влияют на эффективность российских заводов, построенных с использованием иностранных технологий.

"Кроме того все заводы у них построены с использованием иностранных технологий, к которым у них нет сейчас прямого доступа. Хотя через Киргизию, Узбекистан, Турцию и другие страны они все равно получают какие-то детали, но они дороже, и времени на их поставку требуется гораздо больше, чем это было до войны. Таким образом они становятся также менее эффективными", - добавила Зеркаль.

Удары по российским НПЗ

Украина часто наносит удары дронами по нефтеперерабатывающим заводам и другим энергетическим объектам на территории РФ. Одними из последних стали атаки на нефтебазы "Лукойл-Югнефтепродукт" и "Роснефть-Кубаньнефтепродукт", что было операцией СБУ.

9 июля Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны провели успешную операцию по поражению аэродрома, нефтеперерабатывающего завода и электроподстанции в трех областях РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: