Еще одна атака была на нефтебазу "Роснефть-Кубаньнефтепродукт".

Сутки в России не могли погасить пожар на территории нефтебазы "Лукойл-Югнефтепродукт", который возник в результате работы дронов СБУ.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник. Источник отметил, что вчера россияне весь день не могли потушить масштабный пожар, который возник в результате ночной атаки дронов на нефтебазу возле станицы Павловская Краснодарского края. После двух взрывов начался масштабный пожар на двух резервуарах с нефтепродуктами.

Источник отметил, что была и вторая атака дронами СБУ, которая привела к взрывам на территории нефтебазы "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в станице Ленинградская. По данным спутниковых снимков, повреждены не менее трех резервуаров с топливом.

Видео дня

"СБУ и в дальнейшем будет вводить дроновые экономические санкции против объектов, которые обеспечивают топливом российские войска в Украине. Правила просты: работаете на ВПК - ждите взрывную "бавовну"", - подчеркнул информированный источник.

Удары по российским НПЗ

6 июля было две атаки на Краснодарский край РФ. В результате атаки дронов была повреждена вышка связи, а также возник пожар на двух нефтебазах.

РосСМИ сообщали, что после падения фрагментов БПЛА на нефтебазе "ЛУКОЙЛа" произошло возгорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА также загорелся резервуар с топливом.

Днем ранее БПЛА атаковали город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, была нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть этого населенного пункта. Как известно, именно оттуда армия РФ регулярно запускает по Украине дроны-камикадзе.

24 июня президент Владимир Зеленский сообщал, что в России уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз.

Вас также могут заинтересовать новости: