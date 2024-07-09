Беспилотники успешно поразили объекты в Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях РФ.

Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Министерства обороны Украины провели успешную операцию по поражению аэродрома, нефтеперерабатывающего завода и электроподстанции в трех областях Российской Федерации. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник.

В частности, благодаря совместной операции СБУ и ГУР "бавовна" расцвела на военном аэродроме Ахтюбинск в Астраханской области, на электроподстанции 500 кВ в Ростовской области и на нефтебазе в Калачи-на-Дону в Волгоградской области.

Как отметил источник, во время атаки беспилотников на военный аэродром Ахтюбинск, российские телеграмм-каналы писали о работе зенитно-ракетного комплекса "Панцирь" и о серии сильных взрывов. В то же время, впоследствии российские ресурсы эту информацию удалили.

В этой связи, источник констатирует, что это свидетельствует об успешной атаке, ведь обычно российские власти зачищают информационное пространство при поражении важных военных объектов.

"СБУ вместе с ГУР и другими Силами обороны продолжит обеспечивать горячие летние ночи на российских военных объектах, которые работают на войну против Украины. Враг поплатится за все свои бесчеловечные преступления", - отметил информированный источник.

Атаки на РФ - детали

В ночь на 9 июля дроны ударили по российской нефтебазе в городе Калач-на-Дону в Волгоградской области. На месте сразу вспыхнул масштабный пожар и столбы черного дыма.

"Несколько дронов ВСУ атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области. Предварительно, БПЛА попали по цистерне с горючим и хлебозаводу", - сообщили местные Telegram-каналы.

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