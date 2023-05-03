Действующий топ-чиновник РФ призвал убить президента Украины.

Бывший президент России и действующий замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал к убийству Владимира Зеленского из-за атаки неизвестных беспилотников на Кремль. Соответствующее заявление появилось в его Телеграм-канале.

По словам Медведева, после "сегодняшнего теракта", под которым, вероятно, подразумевается атака беспилотников на Кремль, у России не осталось других вариантов, кроме "физического устранения Зеленского и его клики".

"Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница", – написал Медведев.

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Минувшей ночью неизвестный беспилотник атаковал комплекс зданий Кремля и врезался в крышу одного из них, вызвав на ней локальный пожар. О пострадавших не сообщается. Российские власти обвинили в атаке "киевский режим".

Причастность Украины к этой атаке последовательно опровергли пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, советник главы ОП Михаил Подоляк и позже лично президент Зеленский.

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