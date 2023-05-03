В ОП заявили, что Москва украинцам не интересна.

Задачей украинского государства в войне является освобождение оккупированных территорий, а не удары по Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя для BBC News ночное происшествие в Москве.

"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", – заявил Никифоров.

При этом спикер украинского президента отметил, что произошедшее в Москве нельзя считать терактом, в отличие от российских ракетных ударов по жилым многоэтажкам в Днепре и Умани.

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"А то, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая", – сказал Никифоров.

Ночной удар по Кремлю – что известно

В ночь на 3 мая неизвестный беспилотник врезался в крышу одного из зданий на территории Кремлевского комплекса. В результате случился локальный пожар. О пострадавших не сообщается.

Пресс-служба Кремля заявила, что случившееся Москва расценивает "как спланированную террористическую акцию и покушение на Путина". В случившемся российские власти винят некий "киевский режим".

После удара дрона по Кремлю в Москве решили полностью запретить полеты беспилотников.

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