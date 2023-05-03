Подоляк напомнил, что дроны продаются в любом военторге.

Ночную атаку на Кремль, вероятно, устроили "местные силы сопротивления", которые вооружились в ближайшем "военторге". Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Что касается дронов над Кремлем. Все предсказуемо… Россия очевидно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над Кремлем", – заявил он.

Подоляк отметил, что Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории Российской Федерации. По его словам, подобные удары "не решают никакую военную задачу", однако дают России основания для оправдания собственных атак по гражданскому населению Украины.

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"Мы с интересом наблюдаем за ростом [количества] казусов и эксцессов, происходящих в разных уголках России. Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или территории Кремля могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом военторге", – заявил советник.

Подоляк подчеркнул, что любые инциденты в России происходят без участия украинских дронов.

Атака дронов на Кремль – что известно

Минувшей ночью неизвестный дрон врезался в крышу одного из зданий на территории Кремля и вызвал небольшой пожар. Российские власти заявили, что дронов было два, один удалось перехватить. В результате атаки никто не пострадал.

Также в Москве заявили, что считают случившееся покушением на Путина и терактом. Также Кремль возложил ответственность за случившееся на "киевский режим".

Спикер президента Украины Сергей Никифоров уже заявил, что Украина не имеет к случившемуся никакого отношения.

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