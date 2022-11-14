В первоначальном законопроекте президента РФ выдвигались основания для лишения гражданства, в том числе тяжкие преступления против государства, террористическая деятельность, наркоторговля и так далее.

Президент РФ Владимир Путин предложил лишать российского гражданства за "дискредитацию" и "фейки" про армию. Предлагаемые нововведения расширяют список оснований, по которым человека могут лишить приобретенного российского гражданства, сообщают "РИА Новости".

Так, в перечень преступлений, по которым будут лишать гражданства, предложено добавить следующие статьи УК:

284.1 - осуществление деятельности "нежелательной организации";

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207.3 - распространение "фейков" о вооруженных силах РФ;

280.3 - "дискредитация" вооруженных сил РФ;

280.1 - публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

В первоначальном законопроекте президента РФ устанавливался упрощенный порядок получения гражданства для отдельных категорий граждан, а также выдвигались основания для его лишения, в том числе тяжкие преступления против государства, террористическая деятельность, наркоторговля, бандитизм и так далее.

Лишение гражданства РФ: что предлагала Госдума

Не только Путин проявил инициативу по лишению гражданства РФ. Ранее в Госдуме призвали лишать гражданства людей, которые были замечены в критике российских властей.

Осуждение так называемой "спецоперации", как кровавый диктатор называет развязанную против Украины войну, и признание нелегитимности российской власти некоторые западные страны "планируют сделать обязательным условием для выдачи визы".

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