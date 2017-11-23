Туалетная бумага открыла депутату Госдумы РФ "параллельную Вселенную" в Бурятии

Депутат Госдумы Николай Будуев удивился рулону туалетной бумаги на столе в одной из закусочных в центре Улан-Удэ. Фотографию "находки" он опубликовал на личной странице в Facebook.

"Мне тут не верят, что с «туризмом» в Бурятии дела обстоят именно так. Но, товарищи дорогие, в 47 раз пишу: начните развивать туризм в регионе с того, что в закусочных исчезнут рулоны туалетной бумаги со столов. А не с грандиозных концепций. Концепции придут, но только после рулонов, никак не раньше", - написал Будуев под фото.

Читайте такжеРоссияне попались на краже в турецком отеле: хотели вывезти туалетную бумагу и даже цветы с корнями (фото)

Депутат уверен, что с такой "картинкой" "культурный шок туристам, испорченный аппетит и понимание, в какую именно "параллельную Вселенную" провалились, обеспечены".

В комментариях под постом многие не поддержали Будуева. Некоторые пользователи сочли, что "проблемы тут нет, и это какой-никакой сервис", поскольку "салфеток на всех не напасёшься". А один из комментаторов высказал мнение, что "туристы тут ни при чём - другая ценовая категория", и добавил, что "о том, почему жители Бурятии не могут себе позволить более комфортные условия для перекуса, нужно задуматься самим депутатам".

Как сообщал УНИАН, недавно в России посетителя кафе, которому не понравился салат, заковали в наручники.