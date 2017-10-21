В России заковали в наручники мужчину, которому не понравился салат "Цезарь"

В Перми ужин супругов завершился тем, что сотрудница кафе нажала "тревожную кнопку". Приезда полиции мужчина, раскритиковавший блюдо, ожидал в наручниках, сообщает В-курсе.ру.

Женщина заказала себе салат "Цезарь" за 220 рублей (101 гривня). В итоге ее муж позвал официантку и сказал, что не будет платить за салат, так как его "невозможно есть".

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Сотрудница кафе, не считая, что клиент всегда прав, вызвала "группу быстрого реагирования". Прибывший через несколько минут боец застегнул на запястьях мужчины наручники, так как решил, что тот собирается сбежать, не заплатив. Супруга мужчины вызвала полицию.

До приезда полиции боец разговорился с мужчиной. "Полицию ждали минут 15. Пока стояли, ГБРовец на жизнь пожаловался, говорит, что их сократили, поэтому он один и ездит", - рассказал журналистам мужчина. Также сотрудник группы быстрого реагирования рассказал задержанному посетителю о том, что недавно женился и взял ипотеку, и под конец разговора извинился за то, что надел наручники.

Инцидент разрешился только после вмешательства полиции. Мужчине пришлось все же заплатить за салат, после чего претензий к нему ни у кого не было. В администрации кафе журналистов заверили в том, что салат был качественным, а посетители просто не хотели платить и устроили скандал.

Как сообщал УНИАН, ранее в России пьяный полицейский не позволил солдатам остановить драку, в результате был убит чемпион мира по пауэрлифтингу.