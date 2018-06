"Военная мощь" России: подборка последних ляпов и конфузов Путина и Минобороны РФ

Путин опозорился, выдав работу американских Apache за российские Ми-28Н.

Президент РФ Владимир Путин показал на смартфоне видео работы американского Apache, заявив, что это «работа нашей авиации». Российский президент демонстрирует автору фильма о себе, американскому режиссеру Оливеру Стоуну видео с YouTube, на котором американский Apache пытается выдать за российские Ми-28Н.

«Спутать видео с каким-то другим невозможно, очень знаменитые кадры, где по одиноких бармалеях летят Hellfire. Наш кормилец рассказывает целую историю там, о том, как "наши ребята в данный момент рискуют, и что это попытка зайти с территории Турции и что в них опасное оружие"», - написал один из экспертов, добавив, что на самом деле эти Apache работают в Афганистане.

"Неоспоримые" доказательства сотрудничества США с ИГ, изложенные Минобороны РФ, оказались скриншотом из игры.

Министерство обороны РФ 14 ноября опубликовало в своем твиттере «неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ» — серию черно-белых фото. Снимки, заявило Минобороны, были сделаны 9 ноября в окрестностях города Абу-Кемаль в Сирии. Одно из опубликованных Минобороны фото, обратила внимание исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), — это скриншот мобильной игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».

На фото Минобороны в верхнем правом углу виден фрагмент надписи «Development footage. This is a work in progress. All content subject to change», что появляется в игре.

Шойгу опозорился, говоря о площади освобожденной территории Сирии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу опозорился, заявив, что за два года в результате действий российских ВКС "освободжен 503 тыс. 223 кв. км территории Сирии".

"Освободжено 998 городов и населенных пунктов, освобожденая площадь составляет 503 тыс. 223 квадратных километра", - передает ТАСС слова главы российского оборонного ведомства. Стоит отметить, что вся площадь Сирии составляет 185 тыс. кв. км, поэтому заявление - очевидный ляп Шойгу, который с 2009 года является президентом Русского географического общества.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос режиссера Оливера Стоуна о сбитом над Донбассом малайзийский «Боинге», пересказал фейк российских СМИ о якобы сообщении диспетчера аэропорта «Борисполь».

Российские СМИ после катастрофы распространили сообщения из социальных сетей, в котором «диспетчер» утверждал, что видел рядом с «Боингом» военные самолеты.

Фрагменты разговора, которые не были включены в фильм, появилась в книге «Интервью с Владимиром Путиным». «Насколько мне известно, сразу же после этой ужасной катастрофы один из украинских авиадиспетчеров, по-моему, он специалист испанского происхождения, объявил, что видел в коридоре гражданского самолета боевую машину. Никакой другой боевой машины, кроме украинской, там быть не могло», - сказал Путин Стоуну во время беседы, которая состоялась 4 июля 2015 года. Президент РФ добавил, что он не утверждает, что военный самолет сбил «Боинг», однако сама информация для него остается непонятной.

На учениях "Запад-2017" вертолет выстрелил ракетами по зрителям.

На российско-белорусских военных учениях «Запад-2017» боевой вертолет случайно дал залп по толпе зрителей, в результате чего два человека оказались в госпитале. Вероятнее всего, инцидент произошел незадолго до визита на полигон президента РФ Владимира Путина. На полигоне «Лужський» под Санкт-Петербургом произошел самопроизвольный пуск ракет класса «воздух-земля» с вертолета Ка-52.