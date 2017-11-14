"Неоспоримые" доказательства сотрудничества США с ИГ, выложенные Минобороны РФ, оказались скриншотом из игры

Министерство обороны РФ 14 ноября опубликовало в своем твитере «неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ» — серию черно-белых фото. Снимки, заявило Минобороны, были сделаны 9 ноября в окрестностях города Абу-Кемаль в Сирии. Об этом пишет "Медуза".

Одно из опубликованных Минобороны фото, обратила внимание исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), — это скриншот мобильной игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».

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После выхода публикации «Медузы» Минобороны РФ удалило твит с «неоспоримыми» доказательствами (осталась его англоязычная версия), а также убрало скриншоты из своего фейсбука. У «Медузы» сохранился скриншот публикации.

На фото Минобороны в верхнем правом углу виден фрагмент надписи «Development footage. This is a work in progress. All content subject to change», появляющейся в игре.

Часть фотографий, опубликованных Минобороны как сделанные 9 ноября, являются кадрами из видео, снятого иракскими военными в сентябре 2016 года. На ролике показана атака на боевиков «Исламского государства» под городом Фаллуджа в Ираке.