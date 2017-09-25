В Краснодарском крае России семья каннибалов съела около 30 человек

В Краснодарском крае России разоблачили семью, которая, предположительно, убивала и ела людей на протяжении 20 лет. Сотрудники полиции выяснили, что кубанская семья убила, по предварительным данным, 30 человек, сообщает "Блокнот Краснодар" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Женщина по фотографиям опознала более 30 жертв, которых они с мужем убивали, а потом ели тела", - пояснил собеседник.

При этом издание пишет, что женщина все это время работала медсестрой в лётном училище и предположительно кормила курсантов тушенкой из человечины.

Дома у задержанных нашли множество телефонов жертв, различные видеоуроки и рецепты приготовления человечины, в том числе консервированной. На одном из снимков, ставших уликами, стоит дата - 28.12.1999. То есть преступления совершались подозреваемыми около 20 лет.

Mash также отмечает, что в жилище подозреваемых обнаружены останки восьми человек. Уточняется, что найдено 19 лоскутов кожи, которую злоумышленники снимали с убитых. А в холодильнике находилось 7 пакетов с замороженными останками. Для идентификации фрагментов необходимо проводить генетические экспертизы.

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По данным "Блокнота", разоблачение каннибалов связано с недавним странным случаем. 11 сентября рабочими во время ремонта дороги был найден мобильный телефон на улице Репина в Краснодаре. В памяти устройства были сохранены фотографии 35-летнего Дмитрия Бакшеева, который позировал перед камерой с женской головой и рукой.

Телефон с шокирующим селфи рабочие сдали в полицию. Личность мужчины на фотографиях была установлена. После задержания автор "фотосессии" пояснил, что якобы нашел останки в районе Авиагородка, а затем "просто с ними сфотографировался".

На следующий день останки убитой были обнаружены недалеко от места обнаружения потерянного телефона, на территории военного авиационного училища на улице Дзержинского. Части трупа были сложены в пакет и ведро. Рядом также была найдена сумка с вещами.

Как сообщал УНИАН, пологовский насильник, который возглавляет рейтинги самых кровавых серийных убийц, впервые за 10 лет заговорил.