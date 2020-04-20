В России официально заблокировали сайт украинского Министерства реинтеграции из-за новости о коронавирусе

Этот случай блокировки является первым подобным в РФ, говорят в украинском ведомстве.

Роскомнадзор по требованию генпрокуратуры России 20 апреля официально заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

В Минреинтеграции уточняют, что неизвестно - запрет касается только территории РФ или также оккупированных россиянами территорий Украины.

"Однако, известно, что причину блокировки сайта российская власть избрала довольно странную, а именно - "претензии вызвала новость о сокрытии больных COVID-19 в Крыму и на Донбассе". Россию обеспокоили данные с временно оккупированных ею украинских территорий о дефиците тестов, о том, что проверки там проходят только "чиновники" российских оккупационных администраций и военные, о том, что пациентам с соответствующими симптомами там ставят диагноз ОРВИ, а с врачей берут обязательства о неразглашении реальной ситуации", - говорится в сообщении.

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Российские чиновники сослались на то, что оккупационные администрации якобы отчитывались об отсутствии больных и большом запасе тестов.

"При этом, Роскомнадзор и Генпрокуратура РФ продолжают игнорировать информацию о летальных случаях в ОРДЛО и информацию от представителей оккупационной российской администрации в украинском Крыму о том, что российское Минобороны планирует больных коронавирусом военных размещать в Севастополе, для чего уже началась подготовка госпитального судна "Енисей", которое россияне используют как поликлинику для медосмотров и небольшой бесплатный военный отель для командования", - заявили в ведомстве.

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В Минреинтеграции отметили, что сокрытие реальных данных о коронавирусе - это лишь повод для блокировки сайта.

"Главными факторами таких действий есть совершенно конкретная позиция относительно незаконных действий страны-агрессора на украинских территориях, пренебрежение нормами международного права, позиция относительно преследования коренного народа Крыма и о планах по изъятию земли, отказ РФ выполнять свои обязательства относительно вывода своих войск с территории украинских Донецкой и Луганской областей и тому подобное", - заявили в ведомстве, добавляя, что это первый случай блокирования российской генпрокуратурой государственного сайта другой страны.