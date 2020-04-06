"Отек легких и досвидульки": как передовые технологии России спасают мир от коронавируса

Василий Рыбников

«Православным бояться нечего», - сразу же предвосхищает неизменно превосходный результат ученая матушка Феврония, сумевшая лично переговорить с Пресвятой Богородицей.

С тех пор, как российские освободительные витязи вошли в Сирию, туда повадилась наведываться и Богородица. Так, недавно она возникла в одном из скитов тамошнего женского Сайданайского монастыря Антиохийской Православной Церкви и поговорила с ученой игуменьей Февронией, коей поведала особый протокол лечения диавольского поветрия: чтобы избавиться от коронавируса, надо всего лишь каждый день мазать обыкновенным советским елеем окна и двери жилищ и лбы верующих. «Православным бояться нечего, нужно трезвиться духовно», - сказала Богородица матушке Февронье. Закипела научная работа.

К всеобъемлющему врачеванию со своей стороны подключился институт РПЦ: патриарх Кирилл лично объехал Москву на черном мерседесе с иконой «Умиление», которую натаскал на коронавирус сам Серафим Саровский. В то же время схиархимандрит Илий (Ноздрин) облетел Москву и Петербург на православном самолете с молитвой о защите страны от той же болезни, причем, если Кирилл двигался по часовой стрелке, Илий летел против. Коронавирус был зажат в тиски, из которых ему было не суждено выбраться.

И пошли казаки гонять коронавирус по всему миру с нагайкою, где ни видели его, там пороли нещадно и рубили шашкою, лично Николай Дьяконов первою пулей под коронавирусом ранил коня, а второю и его самого, после чего вступил в вирусну столицу побежденную сизой зюзею

В бой с коронавирусом синхронно вступили всемирные казаки. «Господа казаки! - обратился к ним верховный атаман «Союза казаков - воинов России и Зарубежья» Николай Дьяконов. - В страны, на территории которых вы проживаете, пришла невиданная инфекция. В тяжёлой ситуации оказались жители этих стран!.. Казаки всегда были в авангарде. Они первыми шли в наступление, пересекали границы, вступали в столицы побеждённого врага». И пошли казаки гонять коронавирус по всему миру с нагайкою, где ни видели его, там пороли нещадно и рубили шашкою, лично Николай Дьяконов первою пулей под коронавирусом ранил коня, а второю и его самого, после чего вступил в вирусну столицу побежденную сизой зюзею.

«Любо, любо!» - кричали русским казакам народы освобожденного Запада. К тому времени они все уже одичали, погрязнув в безобразных междоусобицах за средства защиты : Штаты пошли войной на Барбадос, Франция на Швецию, Испания на Италию. В Великобритании врачи стали носить на голове мусорные мешки , а кое-кто и ведра, вместо антисептика у них помои, которыми они поливают горы трупов перед тем как их съесть, и так во всем мире, кроме просвещенной России, в которой, на минуточку, давно изобретена противовирусная вакцина , и как раз сейчас идет отлов добровольцев для ее успешных испытаний.

Сенсационный успех православных вирусологов, конечно же, неслучаен. В то время как остальное человечество буквально блуждает впотьмах, знаменитая Коммунарка - мировой центр по борьбе с коронавирусом - дает исчерпывающий ответ о причинах смертоносности поветрия: «Ну и будет отёк легких, и досвидульки». Как ни печально, так и есть, дала понять врач». Источники сообщают, что русская вакцина так и называется - «Досвидульки». Кроме названия, правда, больше ничего не разработано, но для первых испытаний на добровольцах этого хватит с лихвой, тем более что в Тульской губернии как раз замироточила вакциной старинная икона «Знамение». В стране проведен смотр крематориев : «Согласно предварительным данным, крематорий в Екатеринбурге загружен на 30%. Готов к повышенной нагрузке и крематорий в Нижнем Тагиле». Это отличный метод сдерживания болезни: редкий коронавирус захочет сгореть в русской печи, эхма.

Русские ученые думают, что от плазмы вода становится агрессивной, если она не дура, конечно, и если брызнуть такой водой на коронавирус, она порвет его, как Тузик тряпку

Русские ученые из прославленного центра «Сколково» изобрели самый передовой в мире способ борьбы с коронавирусом - это водопроводная вода, обработанная плазмой . Русские ученые думают, что от плазмы вода становится агрессивной, если она не дура, конечно, и если брызнуть такой водой на коронавирус, она порвет его, как Тузик тряпку, однако точных данных об этом пока нет. В Нижнем Новгороде ученые из университета Лобачевского изобрели «жидкие перчатки»: если схватить такими перчатками вирус, он умрет; на очереди «жидкая маска». И то и другое планируется изготавливать из водки.

Светлый ум России снова спасает мир, и очень странно, что этого никто не замечает.

Всех желающих помочь украинской армии в борьбе с русским вирусом на Донбассе путем примитивного отстрела просят обращаться в фонд «Повернись живим» .

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Василий РЫБНИКОВ