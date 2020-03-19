В центре Москвы из-за коронавируса начнут ежедневно водить крестные ходы

Монахи напомнили, что традиция крестных ходов в дни бедствий утвердилась в церковной традиции ещё в Византии.

В центре Москвы начнутся ежедневные крестные ходы против коронавируса.

Об этом в инстаграме сообщил наместник обители игумен Петр (Еремеев).

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Насельники Высоко-Петровского монастыря Москвы решили каждый вечер обходить свою обитель крестным ходом с молебным пением об избавлении от коронавируса. Первый крестный ход с Влахернской иконой богоматери прошел в среду, 18 марта, вечером.

"Традиция совершения крестных ходов в дни тех или иных бедствий утвердилась в церковной традиции ещё в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населённые пункты, призывая Господа и святых в помощь. Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву", - написал игумен.

Как сообщал УНИАН, российского президента Владимира Путина круглосуточно защищают от возможных контактов с инфицированными коронавирусной инфекцией.