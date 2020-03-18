На других безразлично: Путина оберегают от коронавируса 24/7

На сегодня в России зарегистрированы 147 случаев заражения коронавирусом.

Российского президента Владимира Путина круглосуточно защищают от возможных контактов с инфицированными коронавирусной инфекцией.

Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает Reuters.

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По словам Пескова, все сотрудники Кремля, в частности, участники публичных мероприятий, проходят обязательное тестирование на вирус.

«Все необходимые для защиты президента мероприятия по предотвращению инфицирования вирусом проводят круглосуточно. График работы президента является общедоступным и лучшим доказательством его здоровья», – заявил он.

На сегодня в России зарегистрированы 147 случаев заражения коронавирусом.

Ранее Песков отказался отвечать, проходил ли Путин тест на коронавирус, но отметил, что медицинское обслуживание главы РФ имеет самый высокий уровень.

Как сообщал УНИАН, сотрудников администрации президента России проверяют на коронавирус - они сдают соответствующие тесты.