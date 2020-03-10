В Москве до 10 апреля запретили массовые мероприятия: в мэрии говорят, что из-за коронавируса

На 21 марта акцию протеста планировала российская оппозиция.

В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий с участием более пяти тысяч человек, он будет действовать до 10 апреля.

Как пишет ТАСС, об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, запрет связан с коронавирусом. В перечне мероприятий, которые отменят - так называемый фестиваль "Крымская весна". Его планировали провести в честь очередной годовщины аннексии украинского Крыма.

Собянин добавил, что посещение спортивных мероприятий, включая футбольные и хоккейные матчи, также будет ограничено - не более 5 тысяч участников и болельщиков.

Московский мэр заявляет, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложняется. "Мы видим и то, как развиваются сoбытия в Италии, Германии и у других наших еврoпейских соседей", - говорится в сообщении.

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В связи с этим, добавил он, необходимо принять дополнительные oграничительные меры для защиты здоровья людей.

Как сообщал УНИАН, сегодня Госдума России сняла ограничения с количества президентских сроков. Перед голосованием поправки глава Кремля Владимир Путин заявил в специальном обращении в Госдуме, что намерен баллотироваться на очередной срок, если Конституционный суд РФ даст соответствующее заключение.

После этого представители российской оппозиции заявили о намерении провести протестную акцию 21 марта.