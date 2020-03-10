Российская оппозиция анонсировала протесты из-за "обнуления" сроков Путина

Соответствующее уведомление уже направили в мэрию Москвы.

Представители российской оппозиции планируют провести митинг против решения Госдумы РФ о снятии ограничений с количества президентских сроков.

Как сообщает "Интерфакс", об этом заявили в "Открытой России", "Партии перемен" и "Команде Егора Жукова". Соответствующая заявка уже подана в московскую мэрию. В ней идет речь о проведении в субботу, 21 марта, митинга против сегодняшнего решения Госдумы.

Как отмечается, организаторы считают "недопустимым переписывание Конституции России" в интересах правящих кругов. "У страны, где власть не меняется больше 20 лет, нет будущего", - говорится в их заявлении.

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Митинг, как предполагается, должен пройти с 14:00 до 17:00 на проспекте Сахарова. Заявленная численность - 50 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня Госдума России сняла ограничения с количества президентских сроков. Перед голосованием поправки глава Кремля Владимир Путин заявил в специальном обращении в Госдуме, что намерен баллотироваться на очередной срок, если Конституционный суд РФ даст соответствующее заключение.