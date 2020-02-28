Под песню "Не плачь": массовая драка на концерте Татьяны Булановой попала на видео

Зачинщиками драки были женщины.

В Рязани (Российская Федерация) в четверг, 27 февраля, на концерте российской певицы Татьяны Булановой произошла массовая драка между зрителями.

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Видео было опубликовано в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в тот момент, когда артистка начала исполнять свой хит "Не плачь".

На записи видно, как одна из зрительниц, свесившись с верхнего ряда, начинает бить другую. Через некоторое время драка прекратилась.

Как сообщает сайт "Рязань-инфо", по данным полиции зачинщиками драки были женщины. Причины конфликта пока выясняются.

Как сообщал УНИАН, в Москве руферы забрались на крышу одного из небоскребов "Москва-Сити" и устроили там драку с охранниками.