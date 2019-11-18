Руферы устроили массовую драку на крыше башни "Москва-Сити"

В ходе драки были задержаны шесть человек – юноши в возрасте от 19 до 26 лет.

В Москве руферы забрались на крышу одного из небоскребов "Москва-Сити" и устроили там драку с охранниками.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, 20 экстремалов толпой прорвались на башню "Империя" на Пресненской набережной, где хотели сделать несколько фото для соцсетей. В их планы вмешалась охрана.

В ходе конфликта один из руферов применил газовый балончик. В ходе драки были задержаны шесть человек – юноши в возрасте от 19 до 26 лет. Остальных разыскивает полиция.

Один охранник «Империи» госпитализирован с ожогом глаз.

Ранее 36-летний россиянин Тимур Хинчагов после допроса в полиции попал в реанимацию и умер.