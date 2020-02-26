В России восьмиклассник на уроке пырнул ножом учителя алгебры и пошел домой (фото)

Сотрудники Росгвардии задержали подростка по его по месту жительства.

В российском Ульяновске ученик восьмого класса школы №81 ударил ножом в живот 59-летнюю учительницу алгебры и геометрии. Нападение произошло прямо на уроке, на глазах у прочих учеников.

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Как сообщает «Улпресса», ссылаясь на местное управление МВД, пострадавшую госпитализировали. Подросток скрылся с места происшествия, но вскоре сотрудники Росгвардии задержали его по месту жительства.

В Telegram-канале «ЧП Ульяновск» сообщили, что у ученика был давний конфликт с педагогом. Кроме того, за ним ранее замечалась психическая нестабильность.

Telegram-канал сетевого сообщества «Двач» сообщает, что нападавшего зовут Артём Федотов. Его профиль в соцсети «Вконтакте» набит фотографиями «колумбайнеров» и известных самоубийц.

Ранее сообщалось, что в Москве 14-летние школьницы избили друг друга до сотрясения мозга.