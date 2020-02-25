Обе девочки состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

В Москве 14-летние школьницы избили друг друга до сотрясения мозга.

Об этом сообщает портал 5-tv.ru.

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Драка произошла вечером 24 февраля у одного из кафе сети фастфуда в Москве на Дмитровском шоссе. В итоге одна из школьниц была доставлена в больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб правого коленного сустава".

Вторая участница драки самостоятельно обратилась к врачам через некоторое время. У нее также обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Кроме этого у нее имелись ушибы на затылке и левом предплечье. Из травмпункта ее увезли в стационар.

Обе девочки состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Сейчас полиция разбирается, что послужило причиной конфликта.

Как сообщал УНИАН, в Омской области России 15-летняя школьница и ее 18-летний друг убили мать девушки, которая застала парочку в постели.