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В РФ осудили свидетеля Иеговы после выступления об укреплении семьи

12:55, 18 февраля 2020
Русский міръ
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В РФ судят свидетелей Иеговы / hrw.org

Суд в российском Хабаровске признал виновным в "участии в деятельности экстремистской организации" свидетеля Иеговы Евгения Аксенова за чтение и обсуждение Библии.

Как сообщает "Радио Свобода", ему вынесли двухлетний условный приговор.

Следствием установлено, что Аксенов с друзьями и знакомыми собирался в одном из конференц-залов Хабаровска "для совместного чтения и обсуждения Библии, песнопений и молитв". На встречах осуждённый якобы "выступал с речами на тему укрепления семьи".

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В июле на него завели уголовное дело, а в начале августа провели обыск. Перевод Библии, используемый Свидетелями Иеговы, назвали "экстремистским".

Верховный суд РФ в апреле 2017 года признал Управленческий центр Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. С того времени, по данным правозащитников, 39 сторонников религиозной организации были подвергнуты уголовному преследованию. 29 из них была избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы: 23 человека находятся в СИЗО, остальные – под домашним арестом.

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