Путин может не ответить за преступления: в России выступили с соответствующим предложением
11:28, 18 февраля 2020Русский міръ
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15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о намерении изменить Конституцию. Была создана специальная комиссия для обработки предложений граждан РФ.
REUTERS
Российские чиновники предлагают закрепить в Конституции России неприкосновенность бывших президентов.
Об этом сообщают российские СМИ.
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С соответствующей инициативой обратилась рабочая группа внутри российского руководства.
Кроме того, есть предложения закрепить за президентом право распускать Госдуму, если она не утвердит более трети кабинета министров. А премьер-министру, его заместителям и федеральным министрам хотят запретить иметь счета в иностранных банках.
Как сообщал УНИАН, 15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о намерении изменить Конституцию. Была создана специальная комиссия для обработки предложений граждан РФ.
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