Жириновский из-за коронавируса и ОРВИ запретил жать себе руку: Путину - можно

Он также предложил ограничить физические контакты между людьми.

Одиозный российский депутат, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов пожимать руку только президенту РФ, премьеру и спикеру Госдумы. Все это - с целью профилактики заражения инфекциями.

Как сообщает российский "Интерфакс", об этом он сказал в понедельник на слушаниях в Госдуме.

"Президент подаст мне руку, я пожму, премьер-министр, председатель Госдумы, все, остальные не надо подавать руку, я не буду жать, вы что? Заразу мне передаете", - сказал Жириновский.

Таким образом он отреагировал на подавшего ему руку замминистра здравоохранения Сергея Краевого.

"Сергей Александрович опоздал немного на наши слушания и подал мне руку. Я сам не подаю. Ждите, когда старший по возрасту и положению, подаст. Понимаете, что это устаревшие привычки? Должны учить миллионы людей прекратить обниматься, целоваться, подавать руку", - отметил он.

В своем Telegram-канале 17 февраля Жириновский предложил ограничить физические контакты между людьми из-за гриппа и коронавируса из Китая.

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"Сейчас в России самый острый этап сезонной эпидемии ОРВИ и гриппа, плюс угроза проникновения нового вируса из Китая. Нужно максимально сократить физические контакты между людьми. Я бы даже предложил временно ввести режим, когда сотрудник может пропустить 1-2 дня работы без больничного при появлении признаков заболевания. Ведь гораздо хуже, если он придет и заразит еще десятерых. Ущерб гораздо больше будет", - считает депутат.

На прошлой неделе Жириновский вышел на трибуну Госдумы в белых перчатках и призвал всех ходить в них, а также не протягивать руку в знак приветствия. В конце выступления Жириновский снял перчатки и протер ими трибуну.